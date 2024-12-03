В Ростовской области беспилотник упал на детский сад

Сегодня утром около 10:00 силы ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом Каменского района на сверхмалой высоте. Об этом сообщил врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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В результате обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. По счастливой случайности, никто не пострадал. Разрушений нет.

ПВО сбила четыре беспилотника в российском регионе

Ранее, 29 ноября, в том же районе силы ПВО предотвратили массированный налет украинских беспилотников. 30 БПЛА было подавлено или уничтожено в небе. Пострадавших не было.