AP: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсера Харви Вайнштейн, у которого диагностировали онкологическое заболевание, госпитализировали из места его заключения в Нью-Йорке для экстренного лечения из-за нехватки надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на адвоката продюсера Имрана Ансари.

Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы
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По его словам, госпитализация произошла менее чем через неделю после того, как Вайнштейн подал иск в суд на исправительное учреждение из-за некачественного медицинского обслуживания. Отмечается, что 72-летний продюсер был направлен в больницу Бельвью на Манхэттене для "экстренного лечения из-за тревожных результатов анализа крови, требующих немедленной медицинской помощи".

"Ожидается, что он [Вайнштейн] останется там [в больнице] до тех пор, пока его состояние не стабилизируется, - приводит агентство текст заявления адвоката Вайнштейна. - Лишение его медицинской помощи [в тюрьме] - это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав".

Представитель департамента исправительных учреждений Нью-Йорка не ответил на просьбу AP прокомментировать ситуацию.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности, благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил вынесенный в его отношении 23-летний тюремный приговор. Тем не менее продюсер продолжает оставаться за решеткой в связи с решением суда Лос-Анджелеса, которое он также пытается оспорить. В октябре врачи диагностировали у Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз (разновидность рака костного мозга).

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Харви Вайнштейн