Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсера Харви Вайнштейн, у которого диагностировали онкологическое заболевание, госпитализировали из места его заключения в Нью-Йорке для экстренного лечения из-за нехватки надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на адвоката продюсера Имрана Ансари.

По его словам, госпитализация произошла менее чем через неделю после того, как Вайнштейн подал иск в суд на исправительное учреждение из-за некачественного медицинского обслуживания. Отмечается, что 72-летний продюсер был направлен в больницу Бельвью на Манхэттене для "экстренного лечения из-за тревожных результатов анализа крови, требующих немедленной медицинской помощи".

"Ожидается, что он [Вайнштейн] останется там [в больнице] до тех пор, пока его состояние не стабилизируется, - приводит агентство текст заявления адвоката Вайнштейна. - Лишение его медицинской помощи [в тюрьме] - это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав".

Представитель департамента исправительных учреждений Нью-Йорка не ответил на просьбу AP прокомментировать ситуацию.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности, благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил вынесенный в его отношении 23-летний тюремный приговор. Тем не менее продюсер продолжает оставаться за решеткой в связи с решением суда Лос-Анджелеса, которое он также пытается оспорить. В октябре врачи диагностировали у Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз (разновидность рака костного мозга).