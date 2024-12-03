Лучшего классного руководителя России обвинили в избиении ученицы

В Москве лучшего классного руководителя по итогам 2022 года обвинили в избиении десятилетней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Родители школьницы уверяют, что учительница якобы оттаскала за уши их дочь. По их версии, женщина набросилась с кулаками на ученицу при других детях. В поликлинике у несовершеннолетней диагностировали ссадины и ушибы.

Лауреат всероссийского конкурса среди классных руководителей описала ситуацию по-иному. По словам педагога, девочка устала во второй половине дня и не хотела идти на уроки. Она дала ей домашнее задание и велела связаться с родителями, чтобы те ее забрали. После этого четвероклассница начала пинаться. Педагог отметила, что ученица постоянно ведет себя агрессивно и злится, когда ее называют по имени, потому что оно ей не нравится.

Полиция организовала проверку.

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До этого сообщалось, что в Саратове восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в первый день на работу в школу №90.