Суд продлил арест имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года.

Как сообщило ТАСС, в состав арестованного имущества входят усадьба «Дворянское гнездо», различные объекты недвижимости, земельные участки и дорогостоящие автомобили, включая «Кадиллак Эскалейд» и «Бентли Континенталь GT». Также в списке значатся мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и «Триумф» Thunderbird storm ABS.

Иванов является фигурантом трех уголовных дел. Первое дело связано с растратой 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы, где также проходят его бывший подчиненный Антон Филатов и топ-менеджер банка «Интеркоммерц». Второе дело касается растраты более 3 млрд рублей самого банка, где также обвиняется Александр Бугаевский.

Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Кроме того, Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. По этому делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванов отрицает вину и готов давать показания в свою защиту.

Ранее СК ужесточил обвинение, предъявленное Иванову. Генералу вменили организацию двух случаев растраты и участие в отмывании денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех млрд рублей.