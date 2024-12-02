В Москве прошло первое заседание по иску пострадавшей от ботулизма к «Самокату»

Дорогомиловский районный суд Москвы провел первое судебное заседание по существу по иску пострадавшей от ботулизма к «Самокату». Об этом сообщает «Известия».

В издании напомнили, что иск подала Нелли Матвеева, она требует компенсации морального вреда. При этом сумму желаемой выплаты она раскрывать не стала.

На заседании «Умный ритейл» (бренд «Самоката») заявил о намерении заключить мировое соглашение, однако женщину предложенная сумма компенсации не устроила. Так как к делу было привлечено третье лицо — ООО «Локалкитчен» — рассмотрение дела перенесли на 18 декабря.

Газета пообщалась с Матвеевой. В разговоре она рассказала, что признаки ботулизма у нее появились спустя два дня после употребления продукта. Сначала она заметила усталость и двоение в глазах, списав эти симптомы на инсульт. Однако долгое время врачи не могли поставить ей диагноз. Пострадавшая отметила, что вылечиться до конца ей не удалось, она продолжает страдать от сильной бессонницы, у нее нарушены когнитивные способности и наблюдаются проблемы с памятью. Кроме того у Матвеевой возник серьезный риск рецидива недавних онкологических заболеваний.

По словам адвоката юридической фирмы Destra Legal Нарыка Маркаряна, случай женщины является самым серьезным и особенным, поскольку она находилась в критическом состоянии долгое время, а от последствий страдает до сих пор.