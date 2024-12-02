В Петербурге затонул теплоход

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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«По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 декабря 2024 года у пристани на Выборгской набережной, д. 45, затонул пассажирский теплоход «Джульетта», что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее автобус опрокинулся на трассе в Ленинградской области, в результате чего пострадали четыре человека.