В Петербурге затонул теплоход
Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
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«По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 декабря 2024 года у пристани на Выборгской набережной, д. 45, затонул пассажирский теплоход «Джульетта», что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее автобус опрокинулся на трассе в Ленинградской области, в результате чего пострадали четыре человека.