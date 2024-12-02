Основатель наркомагазина “Гидра” отправился в тюрьму на пожизненный срок

В Подмосковье основателя онлайн-платформы по продаже наркотиков "Гидра" приговорили к пожизненному заключению.

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Московский областной суд вынес пожизненный приговор Станиславу Моисееву, основателю интернет-магазина "Гидра". Кроме того, приговор вынесли 15 его соучастникам, которые получили сроки от восьми до 23 лет лишения свободы и штраф на сумму 16 миллионов рублей.

Согласно следствию, мужчина и его подельники создали преступное сообщество, действовавшее с 2015 по 2018 года в различных регионах России и Белоруссии, и занимались торговлей запрещенными веществами.

Подсудимых признали виновными в организации преступного сообщества, незаконном производстве и распространении психотропных веществ и наркотиков, в том числе с использованием интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области.