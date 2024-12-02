Суд вынес приговор экс-главе структуры Ростеха

Бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" (входит в ГК "Ростех"), бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля приговорен к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где рассматривалось дело.