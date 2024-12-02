Суд вынес приговор экс-главе структуры Ростеха

Бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" (входит в ГК "Ростех"), бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля приговорен к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где рассматривалось дело.
"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Зозуля Юрий Викторович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.