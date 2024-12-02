Девять фигурантов дела о «Крокусе» признали в России террористами

Девять человек, которые являются фигурантами уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», были признаны террористами и экстремистами на территории России. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

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Пятеро из них являются гражданами Таджикистана, остальные четверо — уроженцы Ингушетии, следует из реестра на сайте ведомства.

Суд продлил арест до 22 февраля 2025 года четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Срок заключения продлили Назримаде Лутфуллои*, Якубджони Юсуфзоде*, Заире Муххамаде Шарипзоде* и Джумахоне Курбонове*.

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Террористы проникли в здание и начали расстреливать людей. Теракт произошел 22 марта. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

*Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.