Летевший из Нью-Йорка в Дели лайнер экстренно посадили в Москве из-за американца

Самолет авиакомпании Air India, который летел из Ньй-Йорка в Дели (Индия), якобы экстренно посадили в Москве из-за смерти американца.

Летевший из Нью-Йорка в Дели лайнер экстренно посадили в Москве
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Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Самолет авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево. Из-за американца, которому резко стало плохо во время полета. Мужчина скончался до прибытия в Москву. Когда врачи поднялись на борт, смогли лишь констатировать смерть, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

До посадки спасти пассажира якобы пытались бортпроводники. Погибшему 60 лет, у него два гражданства — США и Индии. Рассматриваются различные версии произошедшего от сердечного приступа до отравления, утверждает собеседник.

Ранее капитан пассажирского лайнера Airbus A350 авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса СиэтлСтамбул на высоте 12 тысяч метров. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Нью-Йорке.

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