Летевший из Нью-Йорка в Дели лайнер экстренно посадили в Москве

Самолет авиакомпании Air India, который летел из Ньй-Йорка в Дели (Индия), якобы экстренно посадили в Москве из-за смерти американца.

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Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Самолет авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево. Из-за американца, которому резко стало плохо во время полета. Мужчина скончался до прибытия в Москву. Когда врачи поднялись на борт, смогли лишь констатировать смерть, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

До посадки спасти пассажира якобы пытались бортпроводники. Погибшему 60 лет, у него два гражданства — США и Индии. Рассматриваются различные версии произошедшего от сердечного приступа до отравления, утверждает собеседник.

Ранее капитан пассажирского лайнера Airbus A350 авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл — Стамбул на высоте 12 тысяч метров. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Нью-Йорке.