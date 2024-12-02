Посетителей «Мутабора» арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ*

Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба «Мутабор» из-за «неуважения к обществу, сопровождавшегося нецензурной бранью». Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

«Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич, Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», - пояснил представитель суда.

По его словам, назначено наказание в виде административного ареста за правонарушение, которое «выражалось в явном неуважении к обществу и сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте - клубе «Мутабор».

Ранее в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ*.

Напомним, что почти год назад клуб «Мутабор» оказался в центре скандала из-за «голой вечеринки». Ее провела 20 декабря 2023 года блогер Анастасия Ивлеева. В мероприятии приняли участие звезды шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду пришли в максимально открытых нарядах. Например, рэпер Vasio появился лишь в одном носке. Публикация фото и видео с вечеринки привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.

*Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ