Организаторам крупнейшей в России наркоимперии вынесли приговор

Суд в Московской области вынес приговор организаторам крупнейшей в мире даркнет-площадки Hydra, которая несколько лет торговала наркотиками по всей стране, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, у фигурантов была изъята почти тонна запрещенных веществ. Отмечается, что присяжные признали виновными 16 организаторов маркетплейса-монополиста.

Злоумышленники создали приложение «Калькулятор», которое производило математические вычисления, но при вводе специального пинкода в нем появлялись координаты тайников-закладок. Лаборатории по производству наркотиков располагались в частных домах, а хранились вещества в гаражах.

Участники не контактировали лично и поддерживали связь только через интернет и по телефону. Однако через четыре года силовикам удалось вскрыть преступную схему. Сооснователь наркоимперии Стас «Гидра» Моисеев приговорен к пожизненному лишению свободы, его подельники — к срокам от 8 до 23 лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова был задержан 22-летний молодой человек, занимавшийся перевозкой запрещенных веществ в больших объемах. Подозреваемый спрятал наркотики в фильтрах для воды, их общая масса составила почти 1,5 кг. Запрещенные вещества молодой человек приобрел в Санкт-Петербурге. Он планировал реализовать их через тайники-закладки, работая курьером в одном из теневых интернет-магазинов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.