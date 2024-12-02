В летевшем из Москвы самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей

На борту самолета авиакомпании Hainan Airlies, следовавшего из Москвы в китайский город Хайкоу, сработал сигнал об опасном сближении с землей, пишет Telegram-канал Aviaincident. По его данным, инцидент произошел 30 ноября.

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Отмечается, что, несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет в пункт назначения. Он не стал объявлять сигналы срочности и бедствия, и в итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Китая.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air рейсом Томск — Пхукет (Таиланд) совершил посадку на запасном аэродроме международного аэропорта Новосибирск. Инцидент вызван технической неисправностью. На борту находилось свыше 300 пассажиров, их отправят в пункт назначения на резервном воздушном судне.

До этого самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом московского «Динамо» на борту вынужденно сел в Махачкале вместо Грозного из-за погодных условий. Ближайший к Грозному аэропорт в Магасе тоже не принимал самолеты из-за погоды, а воздушная гавань Владикавказа была переполнена из-за перенаправленных рейсов. Футбольной команде придется добираться из Махачкалы в Грозный на автобусах.