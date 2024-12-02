Подростки попытались разгромить электричку в Подмосковье

В Подмосковье подростки избили помощника машиниста за то, что он сделал им замечание, и попытались разгромить электричку. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал Readovka.

По данным канала, помощник машиниста электрички сделал замечание подросткам, курившим в вагоне электропоезда. После чего они напали на него и начали бить.

«Когда мужчина скрылся от нападавших в кабине машиниста, они попытались ворваться к нему внутрь», - отмечает канал.

На кадрах, приведенным изданием, молодые люди бьют ногами по электричке, их лица наполовину закрыты темными масками и шарфами, а на голове капюшоны. При этом в конце видео поезд благополучно отъезжает от платформы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале отметила, что инцидент произошел на станции Воронок и это не единичный случай. Она также подчеркнула, что «направила материалы в полицию».

Ранее в Москве был задержан мужчина, подошедший к машинисту метро с игрушечным пистолетом. Агрессивно настроенный пьяный 43-летний пассажир вышел из вагона на станции «Люблино», достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать. Позже пассажир объяснил, что ему не понравилось, как машинист управлял поездом.