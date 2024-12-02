В Петербурге осудили создателя финансовой пирамиды

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 12 годам колонии общего режима главу компании TORestate, которая в течение двух лет под видом инвестиционной деятельности похищала деньги заемщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Петрунькина. Он признан виновным по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции государственного обвинителя Петрунькину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 30 177 861 рубль.

Следствие установило, что с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года Петрунькин, будучи генеральным директором ООО "Аргор" (фирменное наименование TORestate), под видом инвестиционной деятельности завладел деньгами потерпевших в общем размере свыше 67 млн рублей. Заемные средства подсудимый обещал вернуть с процентами за их использование.

Для создания у инвесторов убежденности в его материальном благополучии и платежеспособности Петрунькин заключал с гражданами договоры ипотеки. Якобы в обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам фигурант передавал потерпевшим объекты недвижимости, на которые до истечения срока займа налагались ограничения по распоряжению, что не соответствовало действительности, так как договоры ипотеки не регистрировались в Едином госреестре недвижимости.