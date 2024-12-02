Московская студентка отдала мошенникам 50 млн рублей

В Москве 20-летняя студентка испугалась уголовной статьи и отдала мошенникам 50 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала, впервые аферисты связались с девушкой 25 ноября. Злоумышленник представился сотрудником мобильного оператора и предложил продлить действие договора — студентка назвала ему код из SMS. Однако после разговора она поняла, что SMS с кодом было не от оператора, а от «Госуслуг». Это насторожило россиянку, и та пошла в отделение МФЦ.

Уже по пути в МФЦ ей стали звонить «сотрудники» якобы из «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и ФСБ. Девушке сообщили, что в ее отношении планируют возбудить дело за пособничество терроризму, если она не будет сотрудничать. Аферисты убедили студентку никому не говорить о происходящем, снять все деньги со вклада и перевести их на «безопасный счет». После этого она взяла из находившегося дома сейфа три золотых слитка, €100 тысяч, а также золотые часты от «Картье» и передала все это курьерам преступников.

На следующий день ей вновь позвонил один из «сотрудников», пытавшийся убедить студентку перевести 10 млн рублей со счета ее бабушки, однако у девушки ничего не вышло — банк заблокировал операцию. Позже юная россиянка услышала, как ее бабушка ругается с мошенниками, и поняла, что она говорит с тем самым «сотрудником». Лишь после этого москвичка поняла, что ее обманули. Общий ущерб от действий аферистов составил 50 млн рублей.