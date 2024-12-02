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СК назвал причину смерти четырех детей в семье в Красноярском крае

Причиной смерти четверых детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре стало отравление инсектицидами.

СК назвал причину смерти четырех детей в семье в Красноярском крае
© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела следствием получены результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы". Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм", - сообщили в СК.

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Следственный комитет
Республика Хакасия
Россия
Красноярск
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