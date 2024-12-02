Полуголый депутат обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии и попал на видео

В Красноярском крае пьяный полуголый депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленном видеоролике видно, как нетрезвый россиянин общается с женщиной на повышенных тонах. Он возмущен тем, что прибывшие оперативники заставили его выйти из квартиры, где утром продолжалось празднование.

Соседка пояснила, что обратилась в полицию, поскольку местный парламентарий и его друзья вели себя слишком развязно и кричали в неположенное время.

По словам женщины, на просьбу сделать потише Переверзев ответил, что имеет право. Когда узнал, что его снимают, угрожал статьей.

Депутат объявил росгвардейцам, что может позволить себе выпить в день рождения родственника. Красноярские журналисты писали, что Переверзев был судим в 2019 году за пьяную езду. Тогда он отделался обязательными работами.

Ранее сообщалось, что бывший депутат госсобрания Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете.