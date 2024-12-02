Пожар начался в исправительной колонии под Ярославлем

Крупный пожар произошел в исправительной колонии в Ярославской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Возгорание произошло в бараке на территории ИК-2 в Рыбинске. По словам собеседника, площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Всех заключенных удалось быстро эвакуировать. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как пишет Telegram-канала Shot, возгорание распространилось на площадь в 1200 «квадратов». Предварительно, его эпицентр был на крыше. Причина выясняется — не исключено, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Напомним, что 1 декабря крупный пожар произошел в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Один человек пострадал, еще 70 эвакуировались с территории промзоны. Возгорание удалось локализовать на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля.