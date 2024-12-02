Массаж в салоне закончился изнасилованием для москвички

В Москве 21-летняя девушка обратилась полицию с заявлением об изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Москвач». Инцидент произошел в одном из салонов в районе Крылатское.

В заведении девушке заявили, что все мастера-женщины на текущий момент заняты. Ей предложили воспользоваться услугами сотрудника-мужчины. Та не отказалась.

В итоге, по словам заявительницы, на протяжении двухчасового массажа целовал, трогал девушку и в конце совершил изнасилование. Массажиста разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбургской области задержали 37-летнего железнодорожника, надругавшегося над женщиной в вагоне электрички. Мужчина напал на жертву в ночь на 27 ноября во время стоянки на станции Медногорск. В скором времени его задержали, и он дал признательные показания. Мужчина заключен под стражу на время следствия.

До этого в Екатеринбурге священника, который признал вину в попытке изнасилования, ранее отпустили из-под стражи. Бывший помощник митрополита мастурбировал на глазах у 19-летней студентки, а после хватал ее за интимные места. Возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».