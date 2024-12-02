Голодавшая на лайнере россиянка рассказала, чем закончился скандал с сорванным туром

Россиянка, объявившая голодовку из-за сорванного путешествия в Антарктиду, смогла договориться с круизной компанией. Как сообщает RT, Наталья Литвинова рассказала, что ее устроили предложенные Swan Hellenic условия, однако раскрыть она их не может.

По словам женщины, организация все же связалась с ней и в результате «конструктивного диалога» им удалось найти компромисс. Претензий к Swan Hellenic у нее больше нет.

Другие россияне, застрявшие на судне SH Diana, собираются устроить пикет и требуют компенсации в размере 10 тысяч евро (более 1,1 млн рублей). В эту сумму входит и полный возврат стоимости тура, а также возмещение морального вреда. Кроме того, туристы просят проверить действия капитана: с их слов, после поломки он проводил вечера в баре.

Напомним, что 170 отдыхающих начали свой круиз еще 13 ноября. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе, однако 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь трижды.

Туркомпания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. Руководство пообещало вернуть 50% стоимости поездки или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. В знак протеста граждане РФ и Китая объявили голодовку, потребовав полного возврата.