Женщина задержана по подозрению в убийстве мужа на Рублевском шоссе

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве мужа в ходе ссоры в квартире дома на Рублевском шоссе на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«По данным следствия, в вечернее время 1 декабря 2024 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее одного удара ножом в грудь своему мужу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники СК провели осмотр места инцидента, где изъято орудие преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

По данному факту Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).