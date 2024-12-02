Российский депутат организовал в гараже незаконный майнинг и попался

Депутат Криводановского сельсовета Новосибирского района обвиняется в организации незаконного майнинга, а также в причинении имущественного ущерба на 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что депутат заказал необходимое оборудование в Сети и разместил нелегальную майнинговую ферму в гараже.

По версии следствия, обвиняемый посредством сети «Интернет» приобрел специальное оборудование, предназначенное и используемое для добычи цифровой валюты, которое разместил в помещении гаража в с. Криводановка, — говорится в заявлении.

Было установлено, что обвиняемый не заключил договор электроснабжения. Он несанкционированно подключился к воздушной линии, идущей от расположенной неподалеку от гаража подстанции. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, имущество депутата стоимостью 1,2 млн рублей арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Теперь ее майнинг и продажа не будут облагаться НДС. Кроме того, цифровая валюта была признана имуществом.