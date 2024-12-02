Счета компании блогера Чекалина заблокировали

Счета компании блогера Артема Чекалина (Артемчек) и его партнера по бизнесу Романа Вишняка заблокировали по решению Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

В качестве основной деятельности фирмы Чекалина указана розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Согласно сведениям в карточке компании, блогеру принадлежит 70% в ней, Вишняку — 30%.

Решения о приостановке операций по счетам организации выносятся с июня прошлого года. Последний раз соответствующие меры были приняты в октябре 2024-го в связи с непредоставлением налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока представления сведений.

Экс-сотрудник блогеров Чекалиных мог оклеветать работодателей

Ранее против Чекалина, его бывшей супруги Валерии (блогера Лерчек) и их бизнес-партнера Вишняка возбудили уголовное дело о валютных операциях по переводу средств на счета нерезидентов РФ с подложными документами. По данным следствия, фигуранты вывели из страны свыше 250 млн рублей. Блогеры находятся под домашним арестом, отмечает 360.ru.