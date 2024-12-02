На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону. Эпицентр сейсмособытия находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

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"Землетрясение произошло утром 2 декабря на глубине 58 км", - говорится в сообщении. В ведомстве обратили внимание, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 2 баллов.

Специалисты не объявляли угрозу цунами. В конце ноября у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки возникли в 154 километрах к юго-западу от Северо-Курильска в среду в 0:01 по московскому времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 56,6 км. 17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как "Галапагосы Дальнего Востока", произошло землетрясение магнитудой 6,0.