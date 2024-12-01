Произошла утечка из нефтепровода «Дружба»

На территории Польши был поврежден нефтепровод «Дружба», в результате чего произошла утечка нефти. Об этом сообщила Государственная пожарная служба страны.

«Утечка произошла в районе Пнево в Великопольском воеводстве. По предварительной информации, ни возгорания, ни взрыва угрозы не представляет», — указано в официальном сообщении.

Также сообщается о затруднении движения на автостраде №92.

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Спасательные службы связались с оператором нефтепровода «Дружба» компанией PERN, которая в качестве меры предосторожности отключила одну из насосных станций. Пожарные подчеркнули, что для местного населения опасности нет и утечка не несет угрозы возникновения взрыва или пожара.

Западный сегмент нефтепровода «Дружба» соединяет нефтебазу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, Германия. Ранее в Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба», сообщал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины.