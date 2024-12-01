Появилось фото с места гибели военкора Сергея Ярцева

Автоинспекция ЛНР опубликовала фото с места гибели военкора и историка Сергея Ярцева.

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Как сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД, трагедия произошла около 8.40 на улице Андрея Линева. Около дома № 150 водитель "УАЗ Патриот" врезался в электрическую опору. По нашим данным, автомобилем как раз управлял Сергей Ярцев.

© Управление ГИБДД по ЛНР

Сергей Ярцев был известен как историк, москвовед, популярный экскурсовод и военкор ANNA NEWS. Он часто бывал в ЛНР, оказывал помощь бойцам и местным жителям. Во время последнего визита Сергей Ярцев доставил гуманитарный груз и автомобиль "Нива" в Кремененское МО.