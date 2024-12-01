Раскрыты детали дела о смерти младенца, в теле которого нашли ветошь

Отец умершего в челябинском роддоме ребенка рассказал «Страстям» о попытках замять дело.

© Passion.ru

Два года назад в одном из челябинских роддомов скончался сын Дмитрия Ершова. По словам мужчины, к гибели ребенка привела череда врачебных ошибок — сначала прививка от гепатита B без согласия родителей, затем неверная установка ИВЛ, которая привела к разрыву легких, и последующее переливание крови 4 положительной группы, несмотря на то, что у малыша была 3 положительная.

«Ребёнок родился у нас нормально. Все прекрасно было. Его забрали без нашего ведома. Ему ставят прививку от гепатита B. Моя жена не подписывала данное согласие. Они ставят ему прививку, а после этого поднимают документы, чтобы удостовериться, что якобы моя жена подписала, и видят, что подписи моей супруги нет. Они подделывают подпись», — рассказал Дмитрий.

После двух недель в реанимации ребенок скончался. Официальная причина, записанная в свидетельстве о смерти — отёк головного мозга и порок сердца. При этом Дмитрий настаивает, что никаких проблем с сердцем у ребенка не было — обследования не выявили отклонений от нормы.

Спустя два года Дмитрий Ершов добился эксгумации тела сына. Во время вскрытия, при котором он сам присутствовал, отец утверждает, что увидел, что вместо органов в теле ребенка ветошь.

«Когда провели вскрытие, эксперт достал эти тряпки. Я попросил развернуть данные тряпки, и мы поняли, что в теле нет органов. Я задал ему вопрос: патологоанатом же обязан был вложить органы? Он мне отвечает, что по идее, да, но по какой причине он их не вложил, сказать не может», — объяснил Дмитрий.

По словам Ершова, есть подозрения в том, что ребенка в роддоме могли подменить — сотрудники отказывались давать матери сфотографироваться с сыном.

«У нас возникли вопросы. Либо подмена, либо его изначально уже хотели отправить на органы», — заявил он.

При этом уголовное дело в отношении врачей не двигается уже два года. По словам Дмитрия, Следственный комитет потерял часть материалов уголовного дела, подлинность некоторых документов вызывают у отца вопросы.

«За два с лишним года до сих пор не выявлены виновные. Ну вы же понимаете, к чему это все идёт? К тому, чтобы развалить дело. У нас пропали материалы из уголовного дела, доказательства. Часть материалов сфабрикованы следователем, поддельные документы», — рассказал он.

Как сообщил Ершов, дело начало двигаться только после обращения в Генпрокуратуру — там отцу ребенка пообещали провести тщательную проверку в отношении Следственного комитета Челябинской области и в отношении областной Прокуратуры в части бездействия.

И все же на этом беды Дмитрия Ершова не закончились — СК назначил повторную экспертизу сотрудникам ведомственного экспертного учреждения Москвы. Но отец скончавшегося ребенка не доверят экспертам из столицы. По его словам, предыдущее подобное исследование закончилось нарушениями.

«Мы неоднократно указывали в жалобах на личном приёме у руководителя управления и следователя, что мы просим назначить экспертизу в ином учреждении, так как мы не доверяем Следственному комитету. Потому что первая экспертиза пришла с огромными нарушениями. На что нам было отказано и без нашего ведома была направлена экспертиза в Москву», — добавил он.

Сейчас Дмитрий Ершов продолжает бороться за установление виновных лиц. Он рассчитывает, что достучится до Генерального прокурора Игоря Краснова.