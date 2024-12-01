Названа причина возвращения Sukhoi Superjet в Минводы

Лайнер Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минвод в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в связи из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. Лайнер сел благополучно, никто не пострадал.

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«Предварительной причиной [возвращения] стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал», — пояснили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства. В компании добавили, что в статистике авиационных инцидентов есть самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer.