На видео попал сгоревший в Анталье лайнер авиакомпании «Азимут»

Лайнер авиакомпании «Азимут», сгоревший в турецкой Анталье 24 ноября, попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах Sukhoi Superjet 100 стоит на изолированной стоянке в турецком аэропорту. У него обуглена задняя часть с хвостом и шасси.

Под левым двигателем стоят деревянные поддоны. Кроме того, он закрыт специальным защитным кожухом.

Напомним, что инцидент с самолетом произошел 24 ноября. Сразу после посадки у самолета началось возгорание в районе левого двигателя.

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На борту находились 95 человек, всех успели эвакуировать, никто не пострадал.