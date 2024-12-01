В Нижнем Новгороде женщина бросила раздетого младенца в снег

В Нижнем Новгороде полицейские установили личность женщины, оставившей на снегу своего грудного ребенка. Опубликованное в Сети скандальное видео с места происшествия вызвало громкий резонанс. На кадрах видно, как женщина бросает раздетого малыша в снег и кричит на него.

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Как сообщили в ГУ МВД Нижегородской области, 37-летняя многодетная мать ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

После выезда полицейских по адресу проживания семьи две пятимесячные девочки помещены в детскую горбольницу. Решается вопрос о помещении их десятилетней сестры в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.

По факту инцидента проводится проверка.

На публикацию в Сети отреагировала и прокуратура области. Надзорное ведомство проверит условия проживания и воспитания детей. Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.