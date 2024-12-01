Педагог поговорил с «сотрудником ФСБ» и лишился 1,7 млн рублей

К полицейским Санкт-Петербурга за помощью обратился преподаватель монументально-декоративного искусства одного из университетов города, лишившийся 1,7 млн рублей после разговора с мошенниками, передают «Известия». Потерпевший указал, что ему позвонил «сотрудник ФСБ».

По словам 69-летнего педагога, 31 ноября неизвестный по телефону сообщил, что с его деньгами проводятся мошеннические действия, поэтому средства необходимо перевести на «безопасный счет». Мужчина поверил злоумышленнику, снял со счета 1 млн 715 тысяч рублей, а после перевел их на новый счет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала о новой схеме обмана мошенников с использованием открыток и картинок с уменьшенным размером. Она пояснила, что аферисты отправляют такие сообщения россиянам через соцсети, а при нажатии на такое изображение мобильный телефон может быть заражен вирусом.

Ранее сообщалось, что 86-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенников, лишившись почти 90 млн рублей. По данным прокуратуры, преступники в течение года обманывали пожилую женщину, постепенно забирая у нее накопления и деньги за продажу квартиры.