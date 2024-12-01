Бобры устроили блэкаут в Ленинградской области

Бобры стали «причиной технологических нарушений» в Ленинградской области. Животные перегрызли деревья, которые упали на ЛЭП и оставили без света жителей трех деревень, сообщает компания «Россети Ленэнерго».

Инцидент произошел в конце этой недели в Тихвинском районе.

«Бобры стачивали деревья, которые при падении повредили линию электропередачи, оставив без света жителей поселка Черенцово и трех деревень: Октябренок, Халезево и Туравкино», — сказано в сообщении энергетиков.

Устранить последствия аварии удалось не сразу: помешала свежая плотина, которую успели построить бобры. Она затопила участок леса, и колесная техника не смогла проехать к поврежденному участку.

В итоге добираться до ЛЭП специалистам пришлось на экскаваторе.

Животные при разборе плотины не пострадали, а энергетикам удалось успешно восстановить нарушенное электроснабжение. На время работ деревни были запитаны по резервной схеме.

В августе бобры перегрызли кабели сигнализации на железнодорожном перегоне в Кемеровской области.