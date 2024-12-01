На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу

На морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлической птицей рухнула на толпу. Об этом пишет Ouest France.

Как сообщает издание, инцидент произошел около 19:00 (21:00 мск). На гостей фестиваля упала металлическая конструкция, которая держала птицу в воздухе. При этом пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Несколько гостей бросились, чтобы поддержать конструкцию и не дать другим застрять под ней. Праздничное шествие с участием акробатов и танцоров после произошедшего было остановлено.

Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в ТЦ на шоссе Энтузиастов

Очевидцы рассказали, что при движении удерживающая птицу конструкция вышла из равновесия и упала.

В октябре на фестивале в Германии 11 человек пострадали из-за загоревшегося «Зомби». В городе Лер на северо-западе страны загорелся аттракцион на крупном фольклорном фестивале.

Ранее ученые выяснили, что страшные аттракционы подобны закаливанию.