В Тбилиси митингующие начали строить баррикады

В центре Тбилиси вытесненные с площади Свободы у парламента Грузии митингующие отступили дальше по проспекту Руставели и начали возводить баррикады, передает РИА Новости. Агентство уточняет, что в качестве строительных материалов протестующие используют уличные вывески и металлические заборы. "Интерфакс" отмечает, что участники акции продолжают обстреливать здание парламента петардами. Время от времени полицейские применяют водомет.

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При этом демонстранты постоянно их провоцируют, выкрикивая оскорбления и бросая в них разные предметы. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей "предательством национальных интересов".