МВД Грузии сообщило о пяти полицейских, пострадавших в ходе протестов

Замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о пяти полицейских, пострадавших в последние часы от действий участников акции протеста в центре Тбилиси. По его словам, некоторые митингующие продолжают применять насилие.

© Газета.Ru

"Сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группировки с помощью водометов, однако протестующие не прекращают своих насильственных действий", - заявил Дарахвелидзе.

Он добавил, что участники акции опять разбивали окна парламента камнями и другими тяжелыми предметами, бросали легковоспламеняющиеся вещества в помещения здания и устраивали пожар с помощью пиротехники. Дарахвелидзе подчеркнул, что их действия неоднократно выходили за рамки мирного собрания, предусмотренные законом. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей "предательством национальных интересов". Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства.

Она заявила, что оно "объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему". 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является "нелегитимным".