Россиянин заработал 42 млн рублей на «мандариновой» афере

Жителя Новороссийска будут судить за «мандариновую» аферу на 42 млн руб., сообщает МВД в своем Telegram-канале.

По версии следствия, россиянин узнал, что предприниматель из Сочи хочет приобрести в Грузии 1 тыс. т мандаринов, и предложил помочь с приобретением и поставкой фруктов. Бизнесмен согласился и перевел задержанному 42 млн руб. После этого житель Новороссийска перестал выходить на связь, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.

Согласно публикации, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ . Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В начале ноября в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры. Женщина отдала торговцу на Фронтовой улице 37 тыс. руб., однако, придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией — коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет.