Рейс из Москвы на Кубу задержали из-за дефицита авиакеросина

Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в кубинский аэропорт Варадеро, запланированный на субботу, 30 ноября, задерживается в связи с дефицитом авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

"В аэропорту Шереметьево задерживается рейс N4-555 Москва - Варадеро", - уточнили в сообщении.

В авиакомпании рассказали, что пассажирам оказывают услуги согласно правилам воздушных перевозок, которые утверждены приказом Минтранса РФ. Nordwind ожидает подтверждения заправки самолета в аэропорту Варадеро самолета для выполнения обратного рейса в российскую столицу в воскресенье, 1 декабря.

До этого представитель Росавиации предупредил, что программу полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой могут сократить. Возможные изменения связаны с дефицитом авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. Пока речь идет о нехватке топлива в течение недели: с 1 по 8 декабря.