В Улан-Удэ мужчину раздавило в прессе мусоровоза

В Улан-Удэ собирателя картона раздавило прессовочной плитой мусоровоза. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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По информации ведомства, предварительно, двое местных жителей решили совместно заняться сбором картона, чтобы потом продать его в пункты приема макулатуры. Для этого один из них арендовал мусоровоз с установкой для пресса и уплотнения сырья.

Мужчины 30 ноября приехали к магазину на улице Добролюбова, где стали собирать картонные коробки, укладывать их в кузов мусоровоза и прессовать. Во время работы один из них поднялся на край кузова, не удержался на ногах и упал под прессовочную плиту. Спасти его не удалось.

Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.