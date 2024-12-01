Крупный пожар на заводе по производству полистирола вспыхнул в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел крупный пожар. По предварительным данным, горит цех на заводе по производству полистирола. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что площадь пожара на данный момент составляет полторы тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают оперативные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал.

28 ноября пожар произошел в производственном здании в подмосковном Климовске. Позже площадь пожара увеличилась в два раза — с 2000 до 4200 квадратных метров. С огнем боролись 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

До этого в одном из технических помещений крупного воронежского автосалона произошло возгорание. Уточняется, что огнем была охвачена пристройка к основному зданию, расположенному в хуторе Ветряк.