Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросились на свободу

Трое фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске попросили выпустить их из СИЗО. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — говорится в публикации РИА Новости.

Заключённых ранее этапировали из Дагестана. Дата рассмотрения жалобы пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», который был совершен в марте этого года. Фигуранты дела пробудут под стражей до 22 февраля 2025 года.