Директора клуба «Мен тревел» задержали в Москве

Директор туристической фирмы «Мен тревел» задержан в Москве по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ*-сообщества. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

— В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел». По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами, — рассказали в органах.

По его словам, задержанный готовил поездку в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Задержанный не признал себя виновным в преступлении.

Согласно открытым данным, туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте 2024 года. Официально основным видом деятельности является организация досуга и развлечений. Генеральным директором указан Андрей Котов, передает ТАСС.

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*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.