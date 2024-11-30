Силовики провели обыски в ночном клубе на северо-востоке Москвы и изъяли находящееся в нем оружие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

В управлении пояснили, что в ночном заведении на Складочной улице нелегально продавали алкогольные напитки, предположительно без акциза.

Кроме того, заметили в пресс-службе, на территории клуба осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Полицейские в ходе обыска изъяли оружие, смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы.

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В главке сообщили, что в рамках проверки будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям заведения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.