В МВД назвали причину визита силовиков в ночные клубы Москвы

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ провели рейды в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ*. В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС заявили, что в ходе проверки заведения на Складочной улице правоохранители изъяли смартфоны, ноутбуки и видеокамеры. Кроме того, в ходе рейда полицейские установили, что в клубе велась нелегальная продажа алкоголя. Также там было изъято оружие.

Агентство со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что проверки проводились ещё в ряде ночных клубов, в том числе в Arma (бывший Mutabor) и Mono. У посетителей проверяли документы и обыскивали собравшихся с помощью служебных собак.

ОМОН провел рейды в ночных клубах Москвы

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.