На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщает Telegram-канал станции.

По данным энергетиков, автоматическое отключение линии не привело к каким-либо инцидентам или проблемам с безопасностью.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская ». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — сказано в сообщении.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается по регламентам, нормы радиационной безопасности строго соблюдаются.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об отражении атак Киева на ЗАЭС.