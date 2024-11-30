Россиян предупредили о новых способах взлома iPhone

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новые способы взлома гаджетов iPhone. Его слова приводит РИА Новости.

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Немкин предупредил россиян, что злоумышленники стали взламывать смартфоны под видом переустановки удаленных ранее из App Store приложений. Граждан призывают зайти в учетную запись мошенника и ввести данные. Это приводит к блокировке гаджета, за отмену этого действия они просят заплатить большую сумму денег.

Депутат напомнил, что мошенники также используют методы для взлома телефона с помощью Apple ID, наиболее распространенный способ — фишинг.

«Злоумышленники отправляют поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от Apple. В этих сообщениях пользователя просят перейти по ссылке и ввести данные своего Apple ID, включая пароль», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Немкин предупредил россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. По его словам, одной из популярных схем обмана является создание поддельных интернет-магазинов.