SHOT: несколько взрывов произошло в Лазаревском районе Сочи

Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе, пишет Life со ссылкой на SHOT. По их словам, в микрорайоне Лоо раздались два-три громких звука, которые походили на взрывы. О них рассказали и находящиеся в 13 км жители Дагомыса.

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Перед хлопками они слышали гул. Накануне в районе садового товарищества "Надежда" под Челябинском около 16:00 мск произошел громкий взрыв. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыло большое количество спецтехники и сотрудников экстренных служб.

В числе прочего местные жители заметили спецтранспорт ФСБ. Район, где произошел взрыв, был заблокирован полицией. В тот же день днем в Петербурге неизвестный позвонил в дежурную часть 18-го отдела полиции

Он назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Где именно были спрятаны взрывные устройства, мужчина не сказал, но обещал перед взрывом связаться с директорами учебных заведений. Стражи порядка проверили эту информацию и обыскали территорию школ, находящихся на вверенной им территории, но не нашли никаких взрывных устройств. Эвакуацию проводить не стали.

Правоохранители разыскивают звонившего, телефонному террористу может грозить до пяти лет лишения свободы.