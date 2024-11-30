В Арканзасе при стрельбе в черную пятницу пострадали люди

В городе Литл-Рок (штат Арканзас) на юге США в "черную пятницу" произошла стрельба в торговом центре, при которой пострадали три человека. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию. По ее данным, инцидент произошел около 13:44 (22:44 мск) в ТЦ Park Plaza

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"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что, по предварительным данным, ранения не опасны для жизни. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший выпустил заявление после произошедшего, в котором в том числе упомянул, что благополучие жителей города под угрозу поставили два человека. 10 октября неизвестный устроил стрельбу в университете Алабамы. Несколько студентов были госпитализированы с ранениями За день до произошедшего на территории университета было много людей, так как там отмечали день возвращения выпускников. На видео из соцсетей видно, как при звуках выстрелов люди прячутся на парковке.