Россиянка дважды за день устроила пожар в доме и сожгла его со второй попытки

Жительница Матвеево-Курганского района Ростовской области дважды за день устроила пожар и лишилась жилья, сообщили в региональном МЧС.

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На днях жительница села Латоново закурила и случайно подожгла матрас в своем доме на улице Садовой. Тогда ей удалось самостоятельно потушить пламя, однако вызванные на место сотрудники МЧС все же провели с женщиной профилактическую беседу.

Внушения пожарных на хозяйку дома не подействовали, и уже спустя пару часов ей снова понадобилась их помощь. Оказалось, что курильщица заснула с непотушенной сигаретой, ее соседи заметили дым и вызвали огнеборцев. Пожар тушили восемь человек, но этот раз огонь быстро распространился и уничтожил весь дом.