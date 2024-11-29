В госпитале для ветеранов войн на Урале произошел пожар

В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн «Снежинка» в Первоуральске произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

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Отмечается, что сообщение о возгорании в здании «Снежинки» по улице Старателей было получено вечером 29 ноября. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров, затронув три палаты.

«В 21:12 по местному времени (19:12 по московскому времени) пожарные ликвидировали открытое горение. До прибытия огнеборцев самостоятельно вышли 27 человек. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в тексте.

В тушении пожара принимали участие 24 специалиста и девять единиц техники.